Названы находящиеся под угрозой исчезновения страны

Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа назвала находящиеся под угрозой исчезновения страны. Об этом пишет газета Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата - Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Специалист напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

"Речь не идет о единовременных событиях. Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома", - сказала Алофа.