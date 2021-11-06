Twitter заблокировал функцию "тренды" в Эфиопии для нераспространения насилия в стране

Руководство компании Twitter временно заблокировало функцию "трендов" в своей соцсети в Эфиопии, чтобы не допустить распространение призывов к насилию через свою платформу в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба компании в аккаунте, посвященном безопасности внутри соцсети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим мониторинг ситуации в Эфиопии и нацелены на защиту безопасности общения в Twitter <...>. Учитывая нависшую угрозу физического насилия, мы также временно отключили "тренды" в Эфиопии", - говорится в сообщении.

В компании надеются, что "данная мера снизит риск координации, которая может разжечь насилие или причинить вред".

Отряды повстанцев Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование Народного фронта освобождения Тыграя объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.