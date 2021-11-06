Страны-производители нефти отказались подчиняться Байдену

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны-производители нефти отказались подчиняться требованиям американского президента Джо Байдена ускорить наращивание добычи нефти и намерены сохранить курс, обеспечивающий "стабильность и сбалансированность на нефтяном рынке". Об этом пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На ежемесячной встрече ОПЕК+, состоящей из 23 нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией, страны приняли решение придерживаться действующего плана по увеличению добычи нефти на 400 баррелей в день.

Представители картеля подчеркнули, что управление нефтяным рынком осуществляется путем тщательного согласования объемов добычи нефти с растущим спросом, и страны-производители являются ответственными хранителями этого рынка, которые следят за соответствием предложения - спросу.

Кроме того, участники ОПЕК+ посоветовали обратить внимание на другие энергетические рынки - в частности, на рынок газа, который за последние месяцы показал беспрецедентный скачок цен на голубое топливо и "крайнюю волатильность и нестабильность".