Десятки человек пришлось откачивать на крупном рэп-фестивале в Техасе

Ежегодный музыкальный фестиваль Astroworld, который проводится в эти дни в американском Техасе, прервала целая цепь карет скорой помощи, которые стали подъезжать и спешно забирать любителей музыки. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по последним данным уже более 50 человек оказались на больничных койках. Однако этот факт, судя по всемуне смутил поклонников рэпа, которые продолжают отдыхать, не обращая внимания на тех, кто почувствовал себя плохо неподалеку от них.

Тысячи фанатов собрались на двухдневный фестиваль и, судя по всему, решили отдохнуть на полную катушку. По данным медицинской службы, из парка NRG в Хьюстоне любителей музыки забирали с передозировкой, а также алкогольным отравлением. У некоторых была диагностирована компрессионная асфиксия - состояние удушения и сдавленности в области грудной клетки и живота. По всей видимости, они пострадали во время столпотворения.

По данным ABC, ранее участники попытались взять штурмом площадку фестиваля, чтобы получить возможность все же оказаться на мероприятии и живьем увидеть рэпера Трэвиса Скотта. В результате на площадку фестиваля была вынуждена выехать полиция.

Позднее, когда тысячи человек прошли за ворота, громкий праздник музыки продолжился, но уже на следующее утро с площадки стали поступать тревожные сигналы. В Сети публикуют кадры, на которых видно, как на фоне беснующейся толпы группа людей пытается откачать лежащего без сознания молодого человека.