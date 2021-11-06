Американец загорелся после удара полицейским электрошокером

В штате Нью-Йорк мужчина находится в критическом состоянии в больнице, после того как полицейские применили против него электрошокер, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Мужчина зашел в полицейский участок населенного пункта Катскилл, где у него возник спор с сотрудниками. В результате, чтобы усмирить зашедшего, офицеры полиции применили тазер - полицейский электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами.

Однако оказалось, что мужчина незадолго до этого облился санитайзером для рук и в итоге вспыхнул.

Сообщается, что мужчина был знаком c полицейским, они опасались, что он причинит себе вред, если не вмешаться.