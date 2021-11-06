https://news.day.az/world/1400457.html Американец загорелся после удара полицейским электрошокером
Американец загорелся после удара полицейским электрошокером
В штате Нью-Йорк мужчина находится в критическом состоянии в больнице, после того как полицейские применили против него электрошокер, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Мужчина зашел в полицейский участок населенного пункта Катскилл, где у него возник спор с сотрудниками. В результате, чтобы усмирить зашедшего, офицеры полиции применили тазер - полицейский электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами.
Однако оказалось, что мужчина незадолго до этого облился санитайзером для рук и в итоге вспыхнул.
Сообщается, что мужчина был знаком c полицейским, они опасались, что он причинит себе вред, если не вмешаться.
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