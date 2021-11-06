Восемь полицейских пострадали на Марше миллиона масок в Лондоне

Восемь полицейских пострадали при столкновении с протестующими на Марше миллиона масок в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Участники акции забросали правоохранителей фейерверками, когда те пытались предотвратить опасный запуск салютов.

Всего было арестовано 12 участников марша.

Марш миллиона масок прошел на Трафальгарской площади. Сотни людей в масках Гая Фокса собрались в центре Лондона. Одна из групп протестующих протестовала против COVID- паспортов, другая - требовала освобождения Джулиана Ассанжа, третья пришла с огромным флагом с надписью "Трамп победил".