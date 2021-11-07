В Германии выступили против продления сроков эксплуатации оставшихся в стране АЭС

Президент Федерального управления по безопасности обращения с ядерными отходами (BASE) Германии Вольфрам Кёниг выступил против более длительных сроков эксплуатации оставшихся в стране атомных электростанций. Свою точку зрения он высказал в субботу агентству DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дискуссия о возможном продлении сроков эксплуатации последних атомных электростанций в Германии ни в коем случае не способствует необходимой трансформации энергоснабжения", - отметил Кёниг. При этом он добавил, что обсуждение более длительного периода службы ядерных реакторов в настоящее время находится на уровне, "полностью оторванном" от "технических, лицензионных и политических реалий".

Вместе с тем глава BASE подчеркнул, что возрождение атомной энергетики в Германии создаст проблемы на нескольких уровнях. Так, по его словам, спустя 60 лет после начала применения атомной энергетики вопрос о конечном хранении особо опасных отходов "по-прежнему остается без ответа во всем мире". Если ФРГ откажется от своего намерения прекратить использование атомной энергетики к концу 2022 года, "на карту вновь будет поставлен" поиск безопасного хранилища ядерных отходов.

"Атомная энергетика неустойчива. Она приводит к образованию очень опасных отходов, ответственность за которые придется нести целым поколениям", - продолжил Кёниг. Возобновляемые источники энергии, по его мнению, намного экономичнее.