Европейские больницы готовятся к наплыву пациентов с COVID-19. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за последний месяц на континенте выявлено в полтора раза больше новых случаев заражения по сравнению с сентябрем. И это несмотря на сравнительно высокие темпы вакцинации во многих странах ЕС.

На уходящей неделе максимальные показатели заболеваемости были превышены в Хорватии, Словении, Словакии и Германии. Немецкие власти в этих условиях делают ставку на ревакцинацию, - объявил министр здравоохранения федерального правительства Йенс Шпан:

"Ревакцинация - важный посыл. И медицинское сообщество, и федеральное правительство, и власти земель и регионов согласны с тем, что любой, кто получил вторую дозу 6 или более месяцев назад, должен сделать бустерную прививку".

Ряд компаний тем временем заявляет об успешной разработке лекарства от COVID-19. В их числе американская Pfizer. Глава её отдела исследований Микаэль Долстен настаивает на высокой эффективности экспериментального противовирусного препарата:

"При приёме лекарства в течение первых трех дней после появления симптомов вы на 89% защищены от проявлений болезни, которые приводят к госпитализации, и данные указывают на стопроцентную защиту от смерти. Даже если вы начнете прием лекарства через пять дней после заражения COVID-19 с соответствующими симптомами, вы будете защищены на 85%".