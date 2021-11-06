В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч случаев коронавируса

Еще 41 335 случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. В стране вновь выявлено максимальное число заболевших за всю пандемию. Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 31 октября, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В стране умерли за сутки 1188 пациентов. Больше всего смертей в Москве - 98, в Петербурге - 86, в Московской области - 49.

Общее число жертв COVID-19 выросло до 245 635.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах России. В Москве выявили 6 880 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 138 заболевших за сутки, в Московской области - 3 085.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 755 930 случаев коронавирусной инфекции.

Поправились и выписаны 7 млн 535 172 пациентов, в том числе 29 201 за последние сутки.