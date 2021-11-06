Сильный снегопад обрушится на некоторые районы Китая

В субботу и воскресенье в некоторых районах на севере Китая ожидается сильный снегопад и понижение температуры воздуха, сообщил Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в субботу, сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению ведомства, с 08:00 субботы по 08:00 воскресенья сильный снегопад ожидается в некоторых районах АР Внутренняя Монголия, провинций Шаньси, Хэбэй, Ляонин, Шэньси и Хэнань, а также городов Пекин и Тяньцзинь.

В некоторых местах высота снежного покрова превысит 20 сантиметров.

НМЦ призвал местные власти и соответствующие ведомства вышеуказанных районов принять необходимые меры предосторожности на автомобильных и железных дорогах.