National Interest назвал самолет А-50У cекретом успеха российской обороны

Научный сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос в статье для американского журнала National Interest назвал модернизированную версию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У одним из ключевых элементов успеха российской обороны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление А-50У проводилась Авиационным заводом им. Бериева и Концерном радиостроения "Вега". По словам авторы статьи, основным усовершенствование российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса "Шмель-М". Помимо этого, были также улучшены летные и боевых характеристики А-50У.

"Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов Шмель-М. Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей", - рассказал Эпископос.

По мнению эксперта, США следует обратить внимание, что российский самолет А-50У, который уже зарекомендовал себя во время операций в Сирии, может вызвать интерес у многих государств. Помимо этого, экспортные версии самолета уже находятся на иностранном вооружении.