Талибы объявили об аресте причастных к убийству женщин на севере Афганистана

Министерство внутренних дел движения "Талибан" объявило в субботу об аресте двух подозреваемых в причастности к убийству женщин в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на северо-западе страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Четыре тела были обнаружены в доме в районе Халид 5-го района города Мазари-Шариф, и два человека были арестованы в связи с инцидентом", - сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости.

"В ходе предварительного расследования задержанные признали, что женщины вызвали их на место. Ведется следствие, дело передано в суд", - говорится в сообщении.

Другие подробности дела не приводятся.