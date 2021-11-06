Поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» снова прекратились

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в ФРГ снова остановилась в субботу, 6 ноября - начался реверс в обратном направлении. Это следует из данных немецкого оператора Gascade, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поставки прекратились в период с 10:00 до 11:00 по бакинскому времени, после чего начался реверс из Германии в Польшу. На данный момент он составляет порядка 139, 5 тысяч кубометров в час.

Перед этим прокачка была прервана утром 30 октября, в тот же день были запущены реверсные поставки. Прокачка возобновилась 4 ноября.

Протяженность газопровода "Ямал-Европа" превышает 2 тысячи километров. Он идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере и проходит по территории четырех государств: России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 миллиарда кубометров газа в год.