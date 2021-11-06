Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне превысило 100

Число жертв в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне превысило 100. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В столичном морге также отметили, что к настоящему времени туда доставлено 95 тел.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения страны ранее сообщил агентству Reuters, что свыше 100 человек госпитализированы в результате происшествия.

Взрыв произошел ранним утром после того, как бензовоз попал в ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент оно загорелось и взорвалось.

Власти проводят расследование случившегося.