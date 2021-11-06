Украина сократила срок действия международных COVID-сертификатов

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок формирования и использования международных COVID-сертификатов, сократив срок действия этих документов, выдаваемых по факту выздоровления, со 180 до 105 дней. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Коснутся ли эти изменения других видов сертификатов, не сообщается. При этом, согласно документу, срок действия сертификатов, уже выданных в Украине по факту выздоровления, по-прежнему составляет 180 дней. Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что такой COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за календарный год.

В субботу Минздрав сообщил, что в Украине зафиксирован рекордный показатель летальных исходов - за прошедшие сутки скончались 793 человека. В пятницу министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что заражаемость коронавирусом в Украине вышла на пиковый уровень. В стране несколько дней подряд фиксировали порядка 26 тыс. случаев заражения. В так называемой красной зоне карантина с самыми строгими ограничениями находятся 16 регионов страны, в том числе Киев. С понедельника, 8 ноября, в эту зону перейдет еще одна область - Волынская.

С начала пандемии в стране выявлено 3 058 014 случаев инфицирования коронавирусом. От вызванных инфекцией осложнений скончались 71 635 человек.