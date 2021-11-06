Американское судно гидроакустической разведки вошло в Средиземное море

Американское судно HOS Red Rock, используемое ВМС США для осуществления гидроакустической разведки, зашло в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные международной системы слежения за кораблями (AIS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оператором судна является Hornbeck Offshore. Компания имеет долгосрочный контракт с Командованием морских перевозок ВМС США на предоставление услуг для слежки за подводными лодками. Общая сумма контракта составляет порядка $40 млн.

Операции судна ранее уже фиксировались в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, возле Бермудских островов неподалеку от восточного побережья США, а также в проливе Ла-Манш рядом с Англией.