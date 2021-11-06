Значительная часть Замбии осталась без электричества

Значительная часть Замбии оставалась в первой половине дня в субботу без электричества в результате выхода из строя части объектов национальной электросети. Об этом сообщил новостной портал Zambia 24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы вынуждены проинформировать граждан страны, что отключения электричества, которые происходят с 3 ноября, вызваны неисправностями на основных подстанциях в результате проливных дождей, - говорится в опубликованном в субботу заявлении государственной энергетической компании Zesco. - Отмечено также падение деревьев на магистральные линии электропередач". Руководство Zesco подчеркнуло, что бригады ремонтников уже находятся на местах и работают над восстановлением подачи электроэнергии потребителям. В свою очередь агентство Блумберг сообщило, что в столице страны, городе Лусака, электроснабжение было восстановлено утром.

Нынешнее отключение электричества практически на всей территории Замбии стало вторым за последние два месяца. Так, крупная авария произошла 8 октября, когда без электричества осталась значительная часть страны, включая Лусаку. Тогда из строя вышло оборудование на ГЭС "Кариба Северная". На эту расположенную на реке Замбези ГЭС, которая находится в совместном владении Замбии и Зимбабве, приходится значительная часть потребляемой Замбией электроэнергии.