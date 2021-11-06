https://news.day.az/world/1400661.html В столице Эфиопии предотвращена попытка взрыва
В столице Эфиопии предотвращена попытка взрыва
Взрыв предотвращен в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, полиция предотвратила попытку взрыва в Аддис-Абебе. Телеканал не приводит подробностей случившегося.
Между тем в столице Эфиопии и в штатах Оромия и Сомали второй день подряд проходят крупные митинги в поддержку федерального правительства и с осуждением действий повстанцев Тыграя, направленных на подрыв единства страны. Как отмечает в субботу эфиопский телеканал Fana, десятки тысяч граждан, участвующих в нынешних акциях, заявляют о готовности оказать необходимую помощь вооруженным силами страны.
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