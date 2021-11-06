Великобритания попросила помощи у Катара на случай перебоев с поставками газа

Представители Великобритании и Катара провели переговоры о возможности увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенное Королевство в случае возникновения дефицита топлива. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Представители Катара выразили готовность заключить долгосрочные договоренности о поставках <...> газа в Соединенное Королевство в случае возникновения чрезвычайной ситуации, стать чем-то вроде запасного поставщика на крайний случай", - заявил собеседник издания.

В Дохе отказались комментировать FT эту информацию, а в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10 сообщили журналистам, что к настоящему моменту Лондон "не запрашивал увеличения поставок [газа] у катарского правительства и не заключал соответствующих договоренностей".

При этом, по данным FT, за последние две недели Катар перенаправил в Великобританию четыре танкера с СПГ. Один из источников издания сообщил, что это было сделано по просьбе главы британского правительства Бориса Джонсона, встречавшегося с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Нью-Йорке и Глазго, где 31 октября открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). При этом Евросоюзу (ЕС) в аналогичной просьбе было отказано, утверждал источник FT.

В 2020 году порядка 50% потребляемого в королевстве газа поступало с британских месторождений, около 30% - из Норвегии, и еще около 20% приходилось на поставки СПГ из разных стран, преимущественно государств Ближнего Востока. Поставки из России в прошлом году покрывали около 5% британского потребления. Проблемой для королевства в условиях растущих цен на газ и вероятности возникновения перебоев с поставками может стать малая вместимость британских хранилищ. В зимний период пикового спроса их запасы смогут покрывать потребности страны в газе лишь несколько дней.