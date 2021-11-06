В Молуккском море произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в субботу в Молуккском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 197 км к югу от индонезийского города Манадо с населением около 451 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.