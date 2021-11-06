https://news.day.az/world/1400665.html В Молуккском море произошло сильное землетрясение
В Молуккском море произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в субботу в Молуккском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 197 км к югу от индонезийского города Манадо с населением около 451 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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