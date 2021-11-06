Число умерших в Индии от контрафактного алкоголя превысило 40

По меньшей мере 42 человека умерли с 29 октября в штате Бихар в Индии после употребления контрафактного спиртного. Как сообщает в субботу сайт газеты Economic Times со ссылкой на информацию местной полиции, смертельные случаи отмечены в четырех округах штата, продажа спиртного в котором официально запрещена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу четыре человека умерли из-за употребления контрафактного алкоголя в округе Самастипур. Ранее, по данным издания, 10 человек умерли в округе Музаффарпур, 13 - в округе Гопалгандж и 15 - в городе Беттиах, административном центре округа Западный Чампаран. Кроме того, более трех десятков человек потеряли зрение в этих округах, сообщает газета.

Бихар был официально объявлен "сухим" штатом - в апреле 2016 года там был введен полный запрет на производство, продажу и употребление спиртных напитков. Однако при этом в штате образовался черный рынок спиртного, в том числе отмечено подпольное производство дешевого некачественного алкоголя.

4 ноября в Индии отмечался праздник Дивали - главный индусский праздник года, в эти дни люди ходят друг к другу в гости, устраивают семейные и общинные торжества, при этом резко возрастает количество потребление спиртных напитков, несмотря на запреты в ряде штатов.

На фоне критики "сухого закона" в Бихаре и требований ряда СМИ и общественных деятелей отменить этот закон, президент правящей в штате партии "Джаната дал (объединенная)" Лалан Сингх заявил в субботу, что запрет на алкоголь не может быть отменен. "У нас есть закон, запрещающий убийства, но убийства по-прежнему происходят во всем мире. Точно также в Бихаре сохранятся законы о запрещении продажи спиртных напитков", - цитирует Economic Times слова политика.