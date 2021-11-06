Байден отказался комментировать состояние переговоров с Ираном по ядерной сделке

Президент США Джо Байден отказался в субботу комментировать текущее состояние переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, американскому лидеру, который выступал в Белом доме на тему утвержденного Конгрессом плана развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн, был задан вопрос о том, какова его нынешняя позиция по переговорам с Ираном и имеется ли у него некий запасной план.

"Я не буду сейчас комментировать Иран", - ответил Байден.

В среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о том, что США приветствуют решение о возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана в Вене и собираются принять участие в данных встречах. По его словам, спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли отправится на эти консультации в австрийскую столицу.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.