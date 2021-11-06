Германия направит дипломата в Афганистан

Правительство ФРГ планирует предпринять шаги по изменению отношения к радикальному движению "Талибан". Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в ближайшие недели германский посланник Маркус Потцель посетит Афганистан для обсуждения с талибами возможности налаживания работы дипломатов ФРГ в стране. Возобновление их деятельности сначала должно произойти в рамках однодневных поездок в Афганистан.

Основной целью активизации контактов является обеспечение гуманитарной помощи афганскому населению. Власти ФРГ изучают вопрос признания паспортов, которые были выданы при талибах. С точки зрения Берлина, это позволило бы облегчить выезд из страны бывших помощников Бундесвера и германских организаций, которым ФРГ пообещала защиту после прихода к власти "Талибана".