Несколько тысяч человек приняли участие в климатических манифестациях во Франции

Несколько тысяч человек приняли участие в манифестациях в защиту климата в ряде французских городов. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, несколько сотен французов участвовали в манифестации в Париже, около тысячи в Ниме, несколько сотен в Ницце, примерно столько же в Мон-де-Марсан и ряде других городов. Как подчеркивает радиостанция, демонстранты потребовали от участников 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго сделать еще больше в защиту климата. На плакатах, которые использовали протестующие, было написано "Нет природы - нет будущего", "Не активен на COP26 - мертвый в 2050-м", а также "Да 40 градусам в арманьяке, нет - в океане" и некоторые другие. Радиостанция также отмечает, что среди демонстрантов было много семей и школьников старшего возраста. "Необходимо дать надежду молодежи", - приводит радиостанция слова одного из учащихся лицея, который принимал участие в акции.

Как напоминает France Bleu, подобные акции проходят в настоящее время и в других странах мира, в том числе в Австралии, Мексике и Великобритании.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.