Трамп высказался о намеренном убийстве оператора Алеком Болдуином

Алек Болдуин мог намеренно убить оператора на съемочной площадке. Так высказался об инциденте с актером бывший президент США Дональд Трамп во время Christ Stigall Show, запись программы есть на YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил", - заявил экс-глава Белого дома.

Трамп добавил, что актер направил оружие не на другого актера, а в сторону оператора и режиссера. Бывший президент также предположил, что Болдуин болен.

"Я помню его хорошие и плохие работы в кино, но это... Он ужасен. То, что он сделал, - это ужасно", - подытожил Трамп.