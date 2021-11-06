Разведывательное судно США вошло в Средиземное море

Американское судно, оснащенное гидроакустической разведывательной системой SURTASS-E, вошло в Средиземное море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международную систему слежения за кораблями, передает Day.Az.

Отмечается, что оператором судна является частная компания Hornbeck Offshore, которая обычно предоставляет услуги для нефтегазовой промышленности. Ранее она заключила контракт с Военно-морскими силами США на оказание услуг по слежению за подлодками потенциального противника. Общая сумма контракта составляет порядка 40 миллионов долларов.

1 ноября флагман Шестого флота начал проход в Черное море. Его задачей станет координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.