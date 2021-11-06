Матч КХЛ отменили из-за вспышки вируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение об отмене матча между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором". Об этом сообщается на сайте лиги, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так КХЛ отреагировала на ситуацию, сложившуюся в стане уфимцев. В команде выявлена вспышка вируса гриппа "А", о чем стало известно в результате лабораторного исследования. Хоккеисты "Салавата" в полном составе отправились на изоляцию на семь дней.
В двух последних матчах уфимского клуба - против хабаровского "Амура" и омского "Авангарда" - ряд игроков не принимал участия по причине болезни.
В нынешнем розыгрыше КХЛ "Салават Юлаев" набрал 38 очков в 27 матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Попадание в плей-офф обеспечивают себе лучшие восемь команд.
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