Матч КХЛ отменили из-за вспышки вируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение об отмене матча между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором". Об этом сообщается на сайте лиги, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так КХЛ отреагировала на ситуацию, сложившуюся в стане уфимцев. В команде выявлена вспышка вируса гриппа "А", о чем стало известно в результате лабораторного исследования. Хоккеисты "Салавата" в полном составе отправились на изоляцию на семь дней.

В двух последних матчах уфимского клуба - против хабаровского "Амура" и омского "Авангарда" - ряд игроков не принимал участия по причине болезни.

В нынешнем розыгрыше КХЛ "Салават Юлаев" набрал 38 очков в 27 матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Попадание в плей-офф обеспечивают себе лучшие восемь команд.