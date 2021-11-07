Восемь человек погибли в давке на концерте Трэвиса Скотта в Техасе

Не менее восьми человек погибли во время давки, возникшей на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне, штат Техас. Еще 17 человек доставили в больницы, сообщает Assosiated Press.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, давка началась во время открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, где собралось около 50 тыс. человек. Как рассказал глава пожарной службы Хьюстона Сэмюэль Пенья, во время выступления рэпера, который был хедлайнером первого дня фестиваля, толпа начала толкаться в сторону сцены. В итоге большая часть людей потеряла сознание. Еще свыше 300 человек обратились в полевой госпиталь, расположенный на территории фестиваля. По словам главы пожарной службы, у 11 из 17 госпитализированных человек диагностировали кратковременную остановку сердца.

Как сообщает CNN, музыкант неоднократно останавливал выступление, а также просил охрану помочь поклонникам. Концерт был остановлен примерно через 40 минут после его начала.

Организаторы мероприятия на своей странице в Twitter сообщили, что второй день фестиваля был отменен.