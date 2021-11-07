На севере Италии произошли стычки между полицией и противниками ковид-сертификатов

Столкновения между полицией и протестующими против ковид-сертификатов, так называемых грин-пассов, произошли в Триесте на севере Италии. Как сообщает в субботу телеканал Rainews24 со ссылкой на квестуру (полицейское управление), на манифестацию в этом городе вышли около 8 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стычки произошли, когда несколько сотен человек попытались преодолеть полицейские кордоны и пройти на главную площадь города - Пьяцца делл'Унита д'Италия (Площадь единства Италии). Правоохранительные органы применили дубинки и оттеснили протестующих. По предварительным данным, пострадал один человек.

В Милане на акцию протеста вышли около 4 тыс. человек. Как указывает телеканал, в определенный момент колонна людей отклонилась от маршрута, согласованного с полицейским управлением, и заблокировала движение транспорта. Манифестации против "грин-пассов" в субботу прошли и в других итальянских городах, в том числе в Турине, Падуе и Неаполе.

С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат, свидетельствующий о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате теста на коронавирус, при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования, а с 15 октября сертификат должны в обязательном порядке иметь работники частного и государственного секторов, при этом невакцинированные трудящиеся должны сдавать тесты каждые 48 часов. Днем ранее министр здравоохранения республики Роберто Сперанца сообщил, что было скачано более 110 млн "грин-пассов".

9 октября демонстрация против решения правительства о введении обязательного ковид-сертификата на рабочем месте собрала в центре Рима 10 тыс. человек. Некоторые протестующие ворвались и разгромили штаб-квартиру крупнейшего профсоюза - Всеобщей итальянской конфедерации труда. Зачинщики - главы партийной организации "Новая сила", которая характеризуется как неофашистская, - были задержаны.