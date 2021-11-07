Премьер Эфиопии заявил, что спасение страны требует от граждан жертв

Спасение Эфиопии как государства требует жертв от граждан страны. Об этом заявил в субботу премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть жертвы, которые необходимо принести, - приводит слова Ахмеда сомалийский портал Garove. - Однако эти жертвы спасут Эфиопию. Мы переживаем трудное время, которое рождает героев".

В свою очередь правительственная служба по связям с общественностью Эфиопии опубликовала в субботу в Twitter сообщение, в котором говорится, что "для нас, эфиопов, умереть за суверенитет, единство и идентичность - большая честь". Публикация приурочена к проходящим второй день подряд в столице страны Аддис-Абебе, а также штатах Оромия и Сомали массовым митингам в поддержку центрального правительства и против действий повстанцев Тыграя, которые ведут наступление на позиции федеральных войск.

В субботу Саудовская Аравия, Норвегия, Швеция и Дания призвали своих граждан покинуть Эфиопию в связи с ухудшением ситуации в стране. Как заявили ТАСС в посольстве РФ в Аддис-Абебе, сейчас на территории Эфиопии находятся около 200 граждан России, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей. "Туристы в последнее время в Эфиопию летят в основном с целью транзита", - отметил представитель дипмиссии, добавив, что пока никто из граждан РФ не обращался в посольство за помощью.

Портал Garove отмечает, что наиболее ожесточенные бои сейчас ведутся в северной части страны к югу от города Кемисе. Повстанцы Тыграя объявили 3 ноября, что захватили этот город в совместной операции с "Армией освобождения Оромо". Сейчас федеральные силы наносят в районе Кемисе интенсивные воздушные удары по позициям повстанцев, продвижение которых к Аддис-Абебе в последние сутки замедлилось.

Наступление повстанцев

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов в штате Амхара. Повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу. "Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.

При этом девять повстанческих группировок подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии. В созданный ими "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедеративных сил" вошли НФОТ, "Армия освобождения Оромо", группировки повстанцев из эфиопских штатов Афар, Амхара, Бенишангул/Гумуз, Штата народов Гамбела, Сомали, Сидама и региона Агав.