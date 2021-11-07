Названы города, которые уйдут под воду к 2030 году

Шесть городов могут уйти под воду уже в 2030 году. Об этом сообщает India Times со ссылкой на данные организации Climate Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что первым может пострадать Амстердам, затем иракский порт Басра, который расположен в заболоченной местности и находится в зоне риска. Также под водой могут оказаться американский Новый Орлеан, Венеция и вьетнамский Хошимин.

Ранее координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа заявила об угрозе исчезновения ряда стран из-за изменения климата. Об этом сообщает газета Express.

По ее словам, таяние льдов и повышение уровня моря приведет к исчезновению островных государств. Пострадают такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

Алофа уточнила, что островные государства не исчезнут единовременно, процесс будет постепенным. Повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона, напомнила специалист.