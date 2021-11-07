Вор в Петербурге удивился реакции кассирши и передумал грабить банк

Сотрудница банка "Викинг" в Петербурге закричала, испугавшись вора, чем предотвратила ограбление, видео опубликовано в Telegram-канале SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина появился в банке на Лиговском проспекте около 19:00 в субботу, 6 ноября. Он предстал перед кассиршей и заявил, что ему нужно обменять валюту. Неожиданно мужчина достал пистолет из-за пазухи. Согласно кадрам, когда неизвестный попытался завладеть деньгами финансового учреждения, сотрудница банка закричала. Грабитель, удивившийся такой реакции, передумал совершать преступление. Он выбежал из банка и скрылся.

Кассирша сразу позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ищут преступника.