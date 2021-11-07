Полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста в Глазго

Шотландская полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста против изменения климата в Глазго. Об этом сообщает пресс-службу ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие", - рассказал помощник главного констебля Глазго Гэри Ричи.

Он уточнил, что большинство протестующих были задержаны на мосту Короля Георга V, который связывают северную и южную части города.