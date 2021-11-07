https://news.day.az/world/1400723.html Полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста в Глазго
Полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста в Глазго
Шотландская полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста против изменения климата в Глазго. Об этом сообщает пресс-службу ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие", - рассказал помощник главного констебля Глазго Гэри Ричи.
Он уточнил, что большинство протестующих были задержаны на мосту Короля Георга V, который связывают северную и южную части города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре