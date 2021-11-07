Госдеп предложил Ираку помощь в расследовании покушения на премьера

В государственном департаменте США осудили нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и предложили властям страны помощь в расследовании покушения. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения", - написал руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

В США были рады узнать, что аль-Казыми не пострадал, отметил Прайс. Он также подчеркнул, что американские власти поддерживают правительство и народ Ирака.

По данным телеканала Al Arabiya, по резиденции иракского премьера выпустил ракету беспилотник. Изначально целью летательного аппарата была машина премьера, однако его перехватили сотрудники спецслужб. Телеканал также сообщил о госпитализации нескольких охранников аль-Казыми.