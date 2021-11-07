Шесть шахтеров погибли, еще два пострадали в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"7 ноября в 09:30 в дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте "Абайская" в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана, предположительно, внутри находятся восемь работников", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в шахте находилось 64 работника. "56 человек сразу эвакуировано. В настоящее время идет подъем людей на поверхность. Производственный процесс приостановлен", - пояснили в пресс-службе.

В ликвидации последствий происшествия задействовано более 20 спасателей и три единицы спецтехники. По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.