https://news.day.az/world/1400767.html В ФРГ оценили ущерб от июльских наводнений в 29 миллиардов евро - ВИДЕО
В ФРГ оценили ущерб от июльских наводнений в 29 миллиардов евро - ВИДЕО
Правительство ФРГ оценило ущерб от июльских наводнений в рекордные 29,2 миллиарда евро. Об этом в воскресенье сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на кабинет министров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Власти Германии запросили получение финансовой помощи из Фонда солидарности ЕС. Там как раз Берлин и озвучил сумму. Ущерб во много раз превзошел подобные катастрофы в 2002 году.
Значительная часть ущерба приходится на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, более 40% - на Северный Рейн-Вестфалию. Также пострадали Бавария и Саксония.
Напомним, с 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни. Они и стали причиной разрушительного наводнения.
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