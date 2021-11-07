В ФРГ оценили ущерб от июльских наводнений в 29 миллиардов евро

Правительство ФРГ оценило ущерб от июльских наводнений в рекордные 29,2 миллиарда евро. Об этом в воскресенье сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на кабинет министров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Власти Германии запросили получение финансовой помощи из Фонда солидарности ЕС. Там как раз Берлин и озвучил сумму. Ущерб во много раз превзошел подобные катастрофы в 2002 году.

Значительная часть ущерба приходится на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, более 40% - на Северный Рейн-Вестфалию. Также пострадали Бавария и Саксония.

Напомним, с 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни. Они и стали причиной разрушительного наводнения.