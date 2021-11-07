Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 249 538 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 440 795 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 461 714 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 754 278.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 352 312. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 460 747 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 874 324 заболевших, из них умерли 609 388 человек.