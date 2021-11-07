В Индии при пожаре погибли пациенты COVID-больницы
По меньшей мере 11 пациентов погибли в результате пожара в отделении больницы COVID-19 города Ахмеднагар в западноиндийском штате Махараштра. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает AlJazeera, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По сообщению СМИ, загорелся первый этаж в отделении, где находились 17 больных с коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что шесть пациентов пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в электросети.
Главный министр штата Махараштра Уддхав Такерей заявил: власти проведут тщательное расследование и предоставят компенсацию семьям погибших в 500 тыс. рупий (около $6,7 тыс.)
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