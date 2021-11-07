В Саудовской Аравии появился первый в мире летающий музей

В Саудовской Аравии необычный "летающий музей" - самолет, в котором находится экспозиция из археологических находок. Посетители могут посмотреть выставку, пока летят в Аль-Улу, древнее поселение возле Медины. Этот музей уникален тем, что такого больше нигде нет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщил портал The Business Standart.

Кроме того, во время полета посетители смогут посмотреть документальный фильм про древности Саудовской Аравии и историю артефактов, которые есть на борту.

Главный специалист по маркетингу в Королевской комиссии по делам Аль-Улы Филип Джонс пояснил, что музей прямо в самолете позволяет привлечь внимание к археологической работе в этом регионе и завлечь сюда туристов из разных стран.