Загрязненность воздуха в Нью-Дели третий день превышает крайне опасный уровень

Степень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели (включает Нью-Дели) остается на крайне опасном уровне. Как сообщает в воскресенье городской метеорологический департамент, индекс качества воздуха (ИКВ) составляет в столице более 400 уже третий день подряд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, средний показатель ИКВ в Нью-Дели на утро воскресенья составил 436. Тогда как в пригородах столицы ситуация еще хуже: в Гургаоне отмечен показатель 460, за ним следуют Газиабад (458), Ноида (455), Фаридабад (449). Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. При 151-200 воздух считается умеренно загрязненным, 201-300 - сильно загрязненным, а более 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.