Трэвис Скотт хочет помочь семьям погибших на его концерте

Рэпер Трэвис Скотт ищет семьи погибших на своем концерте из-за давки, чтобы помочь им. Музыкант сотрудничает со всеми службами и делает все, чтобы держать всех в курсе. Об этом он заявил на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мои фанаты для меня все. Я хотел, чтобы у них осталось приятное впечатление. Я остановил шоу. Помог им получить необходимую помощь. Я просто не мог представить себе, что подобная ситуация произойдет", - сказал Скотт.

В Сети поклонники музыканта вовсю обсуждают произошедшее.

Одна из посетительниц концерта рассказала в своем Instagram, что ей стало плохо в толпе. Девушка потеряла сознание во время давки. По ее словам, люди напирали так сильно, что она "не могла дышать".

"Люди умоляли осветителей и команду организаторов остановить концерт, но они не стали", - рассказала она.

Больше 20 тысяч негативных комментариев собралось под видео, на котором рэпер продолжает выступление во время реанимации медиками одного из поклонников.

"Он был не так далеко, он должен был остановить шоу. Как небрежно", - написал bublymango.

"Он остановит шоу из-за обуви, но не тогда, когда умирают дети", - заявил aquafug.