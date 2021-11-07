Очевидцы публикуют в Сети видео массовой драки в Домодедово

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры массовой драки в подмосковном Домодедово, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как видно на видео, участниками побоища стали более двух десятков человек.

Причины конфликта и другие подробности выясняются.