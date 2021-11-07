https://news.day.az/world/1400793.html Очевидцы публикуют в Сети видео массовой драки в Домодедово
Очевидцы публикуют в Сети видео массовой драки в Домодедово
Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры массовой драки в подмосковном Домодедово, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как видно на видео, участниками побоища стали более двух десятков человек.
Причины конфликта и другие подробности выясняются.
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