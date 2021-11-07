https://news.day.az/world/1400794.html Завод по производству пластика горит в Бишкеке - ВИДЕО - ФОТО
Завод по производству пластика горит в Бишкеке - ВИДЕО - ФОТО
Горит завод "Ак Тилек" в Бишкеке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Предприятие занимается производством пластиковых изделий, оно находится на улице Курманжан Датки.
На месте возгорания работают пожарные.
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в YouTube. На записи видно, как густой дым охватывает предприятие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре