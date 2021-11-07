Завод по производству пластика горит в Бишкеке
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Горит завод "Ак Тилек" в Бишкеке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Предприятие занимается производством пластиковых изделий, оно находится на улице Курманжан Датки.

На месте возгорания работают пожарные. 

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в YouTube. На записи видно, как густой дым охватывает предприятие.