https://news.day.az/world/1400795.html В России выявили более 39 тысяч новых заразившихся коронавирусом за сутки
В России выявили более 39 тысяч новых заразившихся коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 165, до 8 795 095. Об этом сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 179 против 1 188 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 246 814 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.
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