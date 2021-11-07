В России выявили более 39 тысяч новых заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 165, до 8 795 095. Об этом сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 179 против 1 188 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 246 814 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.