В Ираке заявили, что в покушении на премьера было задействовано три беспилотника

Министерство внутренних дел Ирака заявило, что покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми было совершено с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице телеканала Al Jazeera в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомство также проинформировало, что два беспилотника были уничтожены. Другие подробности не приводятся.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.