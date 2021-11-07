В Германии призвали скорее запустить «Северный поток-2» перед «холодной зимой»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее запустить газопровод "Северный поток-2", который, по его мнению, стал бы основой стабильных поставок газа в Германию. Об этом пишет ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток-2", чтобы привести в порядок цены на газ", - сказал премьер, добавив, что в ФРГ не могут, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой.

Зёдер напомнил, что Германия уходит из угольной, атомной энергетики, и в стране все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. "В связи с этим нам нужны газовые электростанции", - заключил он.