В Хорватии максимум суточных смертей от коронавируса с начала пандемии

В Хорватии зарегистрирован новый рекордный уровень заболевания коронавирусом за сутки. Так, за минувшие 24 часа зафиксировано 7 094 инфицировавшихся. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В стране зарегистрировано 50 летальных исходов от COVID-19. Это также стало новым дневным рекордом с начала пандемии.

В Хорватии по состоянию на 6 ноября 31 689 заболевших, госпитализировано 1 786 человек, 234 из которых находятся на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии вирусом заразились 497 168 граждан, а общее число погибших в стране выросло до 9 450 человек.

Причиной роста числа COVID-случаев является низкий уровень вакцинации, поскольку вакцинировано всего 53,71% взрослого населения Хорватии, отмечает издание.