Столица Боснии и Герцеговины осталась под водой

Свежее видео пролёта дрона над затопленной столицей Боснии и Герцеговины опубликовано в соцсетях.

Как передает Day.Az, ситуацию контролирует Министерство безопасности страны, поддерживая связь с службами спасения. Власти проинформировали также Координационный центр реагирования на ЧС Европейской комиссии. Центр предоставил властям последние данные об осадках и спутниковые снимки пострадавших от подтоплений районов.

В гоорде подтопило дороги и населенные пункты, возникли проблемы с энергоснабжением. Были закрыты местные школы и детсады, остановлено троллейбусное сообщение. В некоторых районах была объявлена эвакуация.

Мэр муниципалитета Стари Град и мэр города приехали в пострадавшие районы, чтобы провести переговоры о необходимых действиях. В частности, было принято решение организовать круглосуточный мониторинг за всеми дорогами и мостами.

Критическая ситуация сложилась также в окрестностях населенного пункта Коница. Ливни идут без перерыва, уровень воды в Неретве поднимается. Ближайшие населенные пункты отрезаны от города.