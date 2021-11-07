https://news.day.az/world/1400847.html На острове Пальма засняли вулканическую молнию - ВИДЕО
На острове Пальма засняли вулканическую молнию - ВИДЕО
Вулканическая молния попала на видео при извержении вулкана на острове Пальма.
Как передает Day.Az, интересные кадры природного явления опубликованы в Телеграм.
Отметим, что вулканическая молния (грязная гроза) - электрический разряд, вызванный извержением вулкана.
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