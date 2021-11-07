Полиция Германии применила перцовые баллончики против пенсионеров

Вчера в Лейпциге несколько тысяч людей устроили шествия в центре города. Они не согласны с решением правительства о принятии мер по борьбе с пандемией COVID-19. По словам пресс-секретаря полиции Саксонии, было несколько отдельных процессий. Однако те процессии, где число участников превышало сто человек, полиция разогнала. Согласно действующим предписаниям, в городе власти разрешили устраивать только митинги с участием не более тысячи человек.

Чтобы установить порядок в городе, власти привлекли полицейских из семи других федеральных земель ФРГ. Об этом указано в пресс-релизе саксонской полиции, опубликованном по итогам протестов. "При этом велась последовательная работа с целью предотвратить проведение неразрешенных шествий. Для этого использовалось отчасти непосредственное принуждение", - сказано в документе.

Тем временем, на этом фоне в социальных сетях резонансно расходится очередное видео с применением перцового балончика полицией против пенсионеров.

Напомним, что ранее в Лейпциге, где пока самые ожесточённые в Германии на сегодня протесты, из полицейского перцового балончика досталось инвалиду и сопровождавшему его спутнику.